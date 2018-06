William Bianda, chi è il difensore che ha stregato la Roma di Monchi

Chi è William Bianda, il difensore giovanissimo che piace a Monchi e alla Roma? Gioca nel Lens, costa poco e ha caratteristiche interessanti

La Roma è impegnata in molti affari, in special modo in difesa. Kostas Manolas potrebbe partire, ma intanto Monchi sta per chiudere per William Bianda. Chi è questo Bianda? Sono in molti a chiederselo tra i tifosi romanisti, ma il giovane centrale è uno degli astri nascenti del calcio francese. Nato a Suresnes, poco fuori Parigi, nell’aprile del 2000, ha poco più di diciotto anni e ha già stregato le grandi del calcio europeo, tra cui la Roma di Monchi. Ha all’attivo sette presenze nell’ultima stagione con il Lens, di cui cinque in Ligue 2 e due in Coupe de France.

Ha firmato l’anno scorso il suo primo contratto da professionista con il Lens, che scadrà nel giugno del 2020 anche se ha l’opzione per un altro anno. Monchi è disposto a pagarlo quattro milioni di euro e ad aggiungerci almeno un milione di bonus. Per curriculum e caratteristiche ricorda Varane, anche lui esploso giovanissimo nel Lens prima di passare al Real Madrid. Qualora William Bianda arrivasse a Roma non sarebbe il centrale titolare, ma il quarto o quinto in rosa, non è escluso che possa giocare qualche partita con la Primavera. Rimane un profilo da tenere molto sott’occhio.