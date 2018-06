Roma trema, Manolas nella lista di Sarri per il Chelsea

Dopo l’addio di Radja Nainggolan e quello possibile di Alisson, la Roma trema per Kostas Manolas: è nella lista di Sarri per il Chelsea

Si è detto di Radja Nainggolan all’Inter, si è parlato anche di Alisson che piace tantissimo al Real Madrid, ma le notizie sui giocatori in uscita dalla Roma non finiscono qui. L’ultima in ordine cronologico riguarda Kostas Manolas, finito nella lista dei desideri di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano firmerà con il Chelsea nelle prossime ore e potrebbe davvero tentare l’assalto al giocatore giallorosso, che ha una clausola di rescissione non troppo alto. Questo fa un po’ tremare la Roma, che rischia di perdere tre giocatori fondamentali nel giro di pochi giorni.

Manolas ha un costo di trentacinque milioni di euro, stando alla clausola. Va da sé che, con i prezzi che girano oggi, non è una somma inarrivabile per una società ricca come il Chelsea. In più, le voci fanno tremare la Roma perché si parla di un raddoppio dell’ingaggio per il greco: dagli attuali tre milioni, andrebbe a guadagnarne sei a Londra. Sarri lo vuole e pensa a lui per riformare la difesa del Chelsea, la Roma non ha armi per opporsi al pagamento della clausola di Manolas. La speranza è riposta tutta nella volontà del giocatore.