Maurizio Sarri e Gianfranco Zola sono uniti da un filo rosso, anzi blu: il tecnico del Napoli e l’ex stella del Chelsea si ritroveranno a Londra?

Gianfranco Zola ha interrotto la collaborazione con una tv del Sudafrica per i Mondiali 2018 ed è volato verso Londra. La notizia è importante per il Chelsea, importantissima per Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli, ormai un ex anche se è formalmente sotto contratto coi campani, si avvicina a passo spedito ai Blues anche grazie alla presenza di Magic Box. Il toscano e Zola si sono sentiti nei mesi scorsi per parlare della possibilità di accasarsi al Chelsea e da ieri l’ex attaccante è libero di poter firmare con la sua vecchia squadra. Idolo dei londinesi, conosce la realtà del Chelsea e avrà un ruolo chiave.

Zola farà da cuscinetto tra squadra e dirigenza, sarà l’erede di Emenalo, che con Conte aveva il ruolo di direttore tecnico. Può darsi che le trattative per Zola e Sarri siano slegate, ma tutto fa pensare il contrario. Per quanto concerne il mister, il Chelsea sta definendo l’accordo con il Napoli: l’obiettivo è firmare i contratti entro la fine della settimana in corso, per poter iniziare a programmare la prossima stagione. In attesa di capire se ci sarà una rivoluzione della rosa, Sarri è in procinto di legarsi al Chelsea in maniera ufficiale.