In Spagna sono convinte che Antonio Conte non è diventato l’allenatore del Real Madrid per colpa di Sergio Ramos. Il difensore avrebbe bloccato il trasferimento dopo aver parlato con gli spagnoli che hanno lavorato con il tecnico

Antonio Conte vive ormai separato in casa al Chelsea. Il club londinese sembra essersi convinto a scegliere Maurizio Sarri per la panchina nonostante le parole del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che afferma di non aver più parlato con il suo ex allenatore. Il tecnico toscano potrebbe essere ufficializzato a breve e avrà in Gianfranco Zola il suo tramite con la dirigenza. In passato si è molto parlato di un possibile trasferimento di Conte al Real Madrid ma alla fine Florentino Perez ha scelto Jolen Lopetegui creando una spaccatura con la federazione spagnola. Secondo quanto riporta El Pais, l’ex ct della Nazionale non però mai stato veramente in corsa per la panchina delle Merengues. A bloccare il suo passaggio a Madrid sarebbe stato Sergio Ramos dopo aver parlato con i suoi compagni di Nazionale che hanno lavorato con lui (probabilmente Juan Mata, César Azpilicueta e Cesc Fabregas).

Sarebbe stato quindi il peso di Ramos all’interno dello spogliatoio del Real Madrid a chiudere a Conte le porte del Bernabeu.