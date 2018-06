Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena ultimamente, visto che si sta concedendo spesso ai media per discutere di mercato e di futuro

La linea comunicativa scelta da De Laurentiis in questo periodo di calciomercato è quella della trasparenza e della chiarezza. Anche stavolta il Presidente, ai taccuini de Il Corriere dello Sport, ha offerto le ultime novità in tema di acquisti. A partire da quello di Fabian Ruiz: «Stiamo aspettando soltanto il suo ok, che potrebbe arrivare a momenti». Mentre per Lainer, che ha incontrato qualche giorno fa: «Non la smentirò: è successo anche l’altro giorno, a Milano, e stiamo nel pieno della chiacchierata».

Un mercato slegato da richieste di Ancelotti: «Ci sentiamo tutti i giorni e non ha mai avanzato pretese. E’ un uomo sicuro di sé, che quando serve mostra pure il pugno duro. Ha padronanza del segno del comando». Ma quanti regali gli farà? «Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorginho e Hamsik anche due centrocampisti. E poi abbiamo già preso Verdi: vedrete, che da noi Simone sarà più sereno e farà grandissime cose». Ma quella legata al successore di Reina non è un’ossessione: «Non nostra. Io voglio accontentare Ancelotti, innanzitutto. A me piace molto Meret, però quando vai dai Pozzo sai che i prezzi diventano illogici. Areola è bravissimo, come altri; Keylor Navas ha esperienza. Ma il Napoli non ha assolutamente fretta».