Siamo alle battute finali per la consegna della panchina del Chelsea a Maurizio Sarri: ecco le ultime novità in merito

Una trattativa estenuante, chiacchierata, su cui si è romanzato tanto e sono venute fuori tutte le opzioni possibili di questo mondo. Adesso, però, pare essere spuntata anche una data: lunedì. Dopo il week-end, infatti, Roman Abramovich prenderà il suo jet privato e planerà su Londra per dar vita al nuovo corso del Chelsea, con Maurizio Sarri in panchina al posto di Antonio Conte. Un’operazione che gli costerà cara ma che permetterebbe ai blues di giocare in un modo mai visto dalle parti di Stamford Bridge.

Ecco, allenare è il verbo giusto, non gestire. In Inghilterra sono abituati ad affidare al tecnico il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo, ovvero la figura del manager a tutto tondo. Ma Maurizio Sarri, nei tanti colloqui avuti con Marina Granovskaia, ceo del club londinese, ha fatto presente la sua volontà di allenare soltanto e demandare altri compiti ai dirigenti. Ecco perchè la figura di Gianfranco Zola, con molta probabilità, avrà un ruolo chiave: conosce l’inglese, l’ambiente e potrebbe offrire un contributo importante sul mercato inglese. Su quello italiano, invece, ci penserà lui a consigliare acquisti, qualcuno scuola Empoli ed altri Napoli.