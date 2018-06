Maurizio Sarri è sempre più vicino al Chelsea: Ramadani tratta con il Napoli e ci sono novità interessanti sul toscano

Maurizio Sarri si avvicina al Chelsea. Ci sarà lieto fine? Probabilmente, le ultime notizie incrociate tra Napoli e Londra sembrano essere positive. Il Chelsea cerca il modo per esonerare Antonio Conte e pagare una penale bassa, mentre Fali Ramadani lavora per portare Sarri ai Blues. L’agente, che si affianca a Alessandro Pellegrini, sta mettendo a punto una strategia per liberare il toscano. La clausola è scaduta e ripartirà a inizio luglio, quindi bisogna trattare con Aurelio De Laurentiis. L’idea è quella di pagare meno Sarri per portarlo via da Napoli, ma alzare il costo di un giocatore “fedelissimo” come Raul Albiol: lo spagnolo potrebbe unirsi a Sarri al Chelsea e essere pagato più dei sei milioni di euro previsti.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’ex empolese è anche al lavoro per il nuovo staff londinese. Vuole un vice di lusso come Gianfranco Zola e ha già avuto contatti con Magic Box nei mesi scorsi. Oltre a Zola, Sarri ha incontrato i suoi storici collaboratori e ha chiesto loro di rimanere in silenzio fino a che non ci sono notizie ufficiali. Intanto a Londra preparano un contratto di due anni da quasi cinque milioni di euro più bonus a stagione. Blanc e Luis Enrique, favoriti fino a poche ore fa, dovranno cercare un’altra panchina.