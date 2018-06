Il Napoli vede spuntare, grazie a Alisson, un nome nuovo in porta: si tratta di Keylor Navas, in uscita dal Real Madrid

Il Napoli ha bisogno di un portiere e non è di certo un segreto. Anzi, avrebbe bisogno anche di qualche riserva per la porta, ma quella è un’altra storia. Rimbalzano voci su molti nomi, per ultimo un profilo interessantissimo e pluricampione d’Europa. Il Napoli, infatti, sarebbe sulle tracce di Keylor Navas, reduce da tre vittorie di fila in Champions League con la maglia del Real Madrid. Il portiere costaricano rischia di dover dire addio ai blancos, perché questi hanno in mente il colpaccio Alisson. In Spagna sono certi che il numero uno della Roma abbia già fatto le valigie con destinazione Madrid, quindi Navas rischia seriamente il posto da titolare. Pur di non rimanere a fare la riserva, sarebbe disposto a partire e a tentare nuove avventure. Dato che il Napoli cerca un portiere d’esperienza, perché non prendere due piccioni con una fava?

A dirla così è facile ma, come riporta Il Corriere dello Sport, è una trattativa ben più complicata. Costa tra i venti e i trenta milioni di euro e ha un contratto con il Real fino al giugno del 2020. Navas sembrerebbe interessato a trasferirsi e, a quanto pare, potrebbe pure dire sì al Napoli, ma per ora la trattativa rimane solamente potenziale. I partenopei lo hanno messo nel mirino e hanno arricchito la già folta schiera di pretendenti alla porta azzurra. Due obiettivi sono condivisi con la Roma, perché probabilmente c’è un filo rosso che lega le porte dell’Olimpico a quelle del San Paolo: Alphonse Areola del PSG e Bernd Leno del Bayer Leverkusen sono elementi che piacciono a entrambe. Il Napoli non perde di vista neppure Salvatore Sirigu del Torino, pista a costo più basso ma che intriga molto.