Portiere Roma Alisson e i possibili sostituti: il brasiliano è vicino al Real Madrid per una cifra folle, mentre Monchi si dà da fare per l’erede

James Pallotta ha detto di aver già venduto Alisson al Real Madrid e in molti gli hanno creduto. Il presidente della Roma stava scherzando con alcuni tifosi ed è stato preso sul serio. Le sue parole, per quanto giocose, potrebbero non essere troppo lontane dalla realtà. Sì perché in Spagna ne sono certi e continuano a rilanciare le voci già uscite nei giorni scorsi: Alisson è a un passo dal Real Madrid. L’ultima proposta dei blancos è di settantacinque milioni di euro più bonus, scrivono i media in Spagna, e ci sarebbe già un accordo di massima tra il Real e Ze Maria, agente di Alisson. Il procuratore presenterà alla Roma l’offerta delle merengues e attenderà una risposta. Qui c’è chi la pensa diversamente: gli iberici sono certi che la Roma possa dire sì, ma da Trigoria non filtra tutto questo ottimismo riguardo la chiusura dell’affare.

L’offerta comunque rimane quella: settantacinque milioni di euro più bonus, contratto di sei anni a Alisson e ingaggio parecchio alto, nonché il ruolo di titolare, poco ma sicuro. Se finora a Roma sono stati sicuri di poter tenere il portiere più in forma al mondo, adesso Monchi e i suoi collaboratori iniziano davvero a nutrire qualche preoccupazione. La cifra sul piatto è molto elevata, per questo a Madrid e dintorni sono così sicuri della riuscita dell’operazione. In attesa di notizie da Roma, lo stesso Monchi si guarda intorno e cerca possibili sostituti: Alphonse Areola del PSG e Bernd Leno del Bayer Leverkusen sono in cima alla lista, poi c’è il sogno Thibaut Courtois del Chelsea e, infine, i due outsider Alex Meret dell’Udinese e Robin Olsen del Copenaghen. Di tutti questi, il più probabile è Areola.