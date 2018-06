Leno e Areola verso la Serie A: non solo Napoli, occhio alla Roma

Alla voce “portiere Napoli” manca un nome: piacciono Bernd Leno e Alphonse Areola, ma la concorrenza della Roma potrebbe essere fortissima, qualora partisse Alisson

Il Napoli ha bisogno di un portiere, la Roma potrebbe trovarsi in una situazione simile. Gli azzurri hanno dato via Pepe Reina e hanno in mente il colpo Rui Patricio, ma per il numero uno dello Sporting la trattativa è rallentata e ora si è arenata. Spuntano due nomi per il futuro, quelli di Bernd Leno e di Alphonse Areola. Non sono affatto due novità, visto che da tempo ruotano attorno all’ambiente Napoli. Leno gioca nel Bayer Leverkusen, ma questo mercato sarà decisivo per la sua carriera: non giocherà il Mondiale e partirà dalle Aspirine, la Serie A lo segue. Areola invece dirà addio quasi certamente al Paris Saint Germain perché non vuole fare il secondo e il PSG sta per chiudere con Gianluigi Buffon, quindi lo spazio da titolare è veramente esiguo.

Qui, però, spunta un problema che si chiama Roma. Il Napoli dovrà fare i conti con i giallorossi, che si stanno inserendo nella corsa a Leno e Areola. Messo in stand-by Rui Patricio, il club campano potrebbe trovarsi a duellare coi capitolini, interessati al tedesco e al francese. Tutto dipende da Alisson in questo caso. Il portiere brasiliano potrebbe rientrare in un giro di numeri uno tra le grandi d’Europa: lo vuole il Real Madrid, ma bisogna tenere d’occhio anche il Chelsea, qualora i Blues dessero via Courtois. Se Alisson partisse, la Roma si getterebbe su Leno e Areola. Per caratteristiche e facilità dell’operazione, Leno sarebbe preferito a Areola e per ora la Roma è pure in vantaggio per il portiere del Bayer. Il tedesco costa più di venti milioni, il francese una cifra simile anche se è in scadenza di contratto nel giugno del 2019.