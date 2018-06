Sarri Chelsea, novità e retroscena: l’ex Napoli spera nei Blues e in Zola, mentre l’ipotesi Russia non attira molto

Non è ancora finita la trattativa tra il Chelsea e Maurizio Sarri, anche se per ora non sembra essere a buon punto. Il club inglese potrebbe virare su Laurent Blanc o Luis Enrique, due allenatori che hanno più esperienza internazionale di lui e, soprattutto, costano meno. In questo momento non esiste più la clausola da otto milioni per prenderlo e il Chelsea dovrebbe trattare direttamente con il Napoli, con il rischio di andare per le lunghe. Sarri ci spera ancora, si trova in villeggiatura a San Benedetto del Tronto e si augura di riuscire a trovare una soluzione. Una delle novità riguarda Gianfranco Zola, con cui Sarri ha preso contatto nelle ultime settimane, fin da quando è stata paventata l’ipotesi Chelsea. Magic Box potrebbe essere la carta da tentare, probabilmente l’ultima, per andare a Londra.

Zola è un beniamino dei tifosi del Chelsea e anche della società. Sarri potrebbe entrare di nuovo in contatto con Zola e utilizzarlo come ariete per buttare giù le resistenze del Chelsea, scrive La Gazzetta dello Sport. Inoltre il toscano vorrebbe il sardo come allenatore in seconda in una possibile esperienza londinese. Le due parti non sono vicine, non lo sono più da tempo. Il Chelsea temporeggia e non annuncia né l’esonero di Antonio Conte né l’arrivo di nessun altro allenatore. Come detto, Blanc e Enrique sono in pole. Se così fosse, a Sarri rimarrebbero solo opzioni meno gradite. Si era parlato di Russia per lui, con lo Zenit in testa, ma la destinazione non aggrada l’ex di Napoli e Empoli. Se non si sbloccasse qualcosa nelle prossime settimane, potrebbe rimanere fermo. Sarri non è uno da cambio in corsa, il rischio grosso è che il 2018-19 possa essere il suo anno da spettatore.