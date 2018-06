Florenzi-Roma, rinnovo lontano: Chelsea in agguato

Roma e Florenzi ancora senza accordo, lontano il rinnovo di contratto. Intanto per il terzino è pronto a farsi avanti il Chesea

Il futuro di Alessandro Florenzi resta un rebus: il giocatore e la Roma, infatti, non hanno ancora trovato l’accordo per il prolungamento del contratto. Le parti si sono incontrate anche oggi a Trigoria, ma al momento non è ancora arrivata la fumata bianca e le parti si rivedranno la prossima settimana. La trattativa resta complicata: il giocatore, infatti, oltre a chiedere un aumento del contratto – l’intenzione è quella di guadagnare quanto i top player della squadra giallorossa – vuole garanzie tecniche e la certezza di un posto da titolare.

Intanto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è chi segue con attenzione lo sviluppo della situazione: si tratta del Chelsea. Il club inglese è molto interessato al giocatore, anche se al momento non c’è stata alcuna offerta al club di James Pallotta. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la situazione è invece molto più positiva: dopo Cristante e Coric, la società giallorossa è molto vicina a Kluivert e Berardi, ma non solo. Monchi, infatti, continua a seguire anche Ziyech, altro esterno dell’Ajax.