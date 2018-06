La Roma può piazzare un doppio colpo dall’Ajax. I giallorossi hanno l’accordo con Ziyech e Justin Kluivert: le ultimissime

La Roma è pronta a piazzare due importantissimi colpi di mercato. I giallorossi vogliono aggiungere freschezza e imprevedibilità in attacco, cercano nuovi gol provenienti dagli esterni offensivi tanto cari a mister Eusebio Di Francesco e hanno in pugno Hakim Ziyech e Justin Kluivert. I due calciatori sono da tempo nel mirino della Roma e secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno già raggiunto l’accordo con i due calciatori ma non hanno in mano l’intesa con l’Ajax. I calciatori vogliono cambiare aria e vogliono la Roma ma gli affari non possono ritenersi conclusi.

La settimana scorsa ci arebbe stato un incontro in gran segretezza tra il ds giallorosso Monchi e l’entourage di Hakim Ziyech. Il direttore sportivo ha raggiunto l’intesa per un contratto di 5 anni con la Roma. L’Ajax però chiede 30 milioni di euro per Kluivert e per il marocchino, cifre che cozzano con quelle messe in ballo dalla Roma che vorrebbe chiudere entrambi i colpi per un massimo di 40 milioni di euro (ma i giallorossi potrebbero anche aumentare le offerte). Intanto una cosa è certa: la Roma ha il sì di Justin Kluivert e Hakim Ziyech.