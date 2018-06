Mondiali 2018, le partite di domani in tv: il calendario. Tutto su Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera

Il Mondiale di calcio 2018 domani in TV: le partite di domani e il calendario. Calcio News 24 vi offre una panoramica completa di tutte le gare che si giocheranno nella giornata di domani. Per farvi vivere i mondiali con il più alto grado di passione possibile, pur non essendoci l’Italia. Anche perché già nelle prime tre giornate, la rassegna iridata in Russia, ha offerto uno spettacolo unico. E oggi è di nuovo il momento di scendere in campo: si giocano Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera. Si apre alle 14, si chiude alle 20. E sarà spettacolo, come nelle prime gare della manifestazione. La Russia sta regalando emozioni a non finire. E domani, con il Brasile di Tite in campo, ci sarà da divertirsi.

Mondiali 2018, le partite di domani in tv: Costa Rica-Serbia

Costa Rica-Serbia sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Italia 1 a partire dalle ore 14. Inoltre sarà possibile assistere al match anche via satellite tramite Mediaset Premium. In streaming la partita sarà visibile su Premium Play e sui siti dedicati di Mediaset. Prevista inoltre l’applicazione gratuita con contenuti digital esclusivi. Su Calcio News 24 la possibilità di gustarsi la partita, con approfondimenti durante e dopo Costa Rica-Serbia.

COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. All. Ramirez.

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. All. Krstajić.

Mondiali 2018, le partite di domani in tv: Germania-Messico

Germania-Messico sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Italia 1 a partire dalle ore 17. Inoltre sarà possibile assistere al match anche via satellite tramite Mediaset Premium. In streaming la partita sarà visibile su Premium Play e sui siti dedicati di Mediaset. Prevista inoltre l’applicazione gratuita con contenuti digital esclusivi. Su Calcio News 24 la possibilità di gustarsi la partita, con diretta testuale minuto per minuto e tanti approfondimenti durante e dopo Germania-Messico.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. All. Low.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Alvarez, Moreno, Layun; J. Dos Santos, Guardado, Herrera; Corona, Hernandez, Lozano. All. Osorio.

Mondiali 2018, le partite di domani in tv: Brasile-Svizzera

Brasile-Svizzera sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Canale 5 a partire dalle ore 20. Inoltre sarà possibile assistere al match anche via satellite tramite Mediaset Premium. In streaming la partita sarà visibile su Premium Play e sui siti dedicati di Mediaset. Prevista inoltre l’applicazione gratuita con contenuti digital esclusivi. Su Calcio News 24 la possibilità di gustarsi la partita, con diretta testuale minuto per minuto e tanti approfondimenti durante e dopo Brasile-Svizzera.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. All. Tite.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All. Petkovic.