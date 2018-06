Alisson plot twist: Real Madrid più vicino, Roma rassegnata

Alisson è convinto, la Roma è rassegnata: il Real Madrid pressa per il portiere e l’affare sembra vicino a chiudersi, anche se ci sono discordanze sul prezzo

La Roma ormai ha perso le speranze, Alisson va verso il Real Madrid. In questa settimana è successo di tutto: prima il pressing dei campioni d’Europa, poi la ritirata e di nuovo il forte interesse nei confronti del brasiliano. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore della Roma è già volato più volte a Madrid per mettersi d’accordo sull’ingaggio e sul suo futuro in Spagna. Inoltre la stessa Roma avrebbe desistito dal trattenerlo e starebbe pensando solo ad alcune mosse dell’ultimo minuto per evitare che il giocatore voli verso la Liga.

Monchi avrebbe proposto il raddoppio dello stipendio e anche la cessione totale dei diritti d’immagine nelle mani del calciatore e dei suoi agenti, ma potrebbe non bastare. Secondo le ultime notizie l’unico problema nell’affare Alisson-Real è dato dal prezzo. La Roma continua a valutarlo ottanta milioni di euro, mentre il Real vuole uno sconto. Da Madrid sono forti di avere già un accordo con il brasiliano, la volontà del calciatore pare essere quella di andare alle merengues. Per ora la Roma pare rassegnata, ma si sa che nel mercato tutto cambia in fretta.