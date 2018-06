Napoli a caccia di un portiere, spunta la tentazione Keylor Navas: il costaricano ha però dichiarato di voler proseguire la sua avventura al Real Madrid

Dato l’addio a Pepe Reina, destinato al Milan, il Napoli è alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Diversi i profili monitorati dalla dirigenza partenopea, con Alex Meret in cima alla lista dei desideri. Negli ultimi giorni però si è parlato anche di Keylor Navas, estremo difensore del Real Madrid. Il costaricano, arrivato nel 2014 dal Levante per 10 milioni di euro, potrebbe perdere il posto da titolare in caso di arrivo al Bernabeu di Alisson…

Il Napoli ha fiutato l’affare e sta valutando la situazione. Il portiere classe 1986 però non ha intenzione di dare l’addio al Real Madrid, come evidenziato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Nacion: «Lopetegui credo sia un ottimo allenatore e spero di rientrare nei suoi piani. Per me non cambia nulla: proseguirò a fare ciò che ho sempre fatto, dando il massimo. Voglio continuare a giocare nel Real Madrid ancora per molti anni». Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, Keylor Navas resta in orbita partenopea…