Quando firma Nainggolan? Roma e Inter vicine alla chiusura

Quando firma Nainggolan? Le ultime di mercato sull’asse tra Roma e Inter rimandano tutto alla prossima settimana, ma l’affare è fatto

La Roma e l’Inter sono arrivate a un accordo per Radja Nainggolan. Il giocatore belga passerà dai giallorossi ai nerazzurri nelle prossime ore. Dato che si parla di affare fatto da giorni e che Nainggolan, per ora, non si è mosso da Roma, ai tifosi dell’Inter è sorto il dubbio: quando firma Nainggolan? La risposta la dà La Gazzetta dello Sport. Il giocatore sarà a Milano tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Sicuramente tutto sarà fatto prima del 30 giugno, data in cui vanno presentate le plusvalenze per il Fair Play Finanziario.

Nainggolan ha già iniziato a cercare casa in quel di Milano nei giorni scorsi e durante la prossima settimana continuerà a tastare il terreno in quella direzione. Entro la metà della prossima settimana sarà a Milano anche per le visite mediche, poi si trasferirà in sede per la firma sul primo contratto da nerazzurro. Tutto rigorosamente entro sabato, ma si pensa che già tra mercoledì e giovedì l’affare possa essere chiuso. Gli agenti di Santon hanno già trovato l’ok con la Roma, quelli di Zaniolo lo stanno facendo in queste ore. Nainggolan all’Inter è realtà.