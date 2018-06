Roma su Lenglet: Monchi prova a battere il Barça

La Roma alla ricerca di un difensore: il club giallorosso sonda Lenglet, centrale del Siviglia che piace anche al Barcellona

Con il Chelsea che non molla la presa su Kostas Manolas, la Roma è alla ricerca di un difensore che possa in caso sostituire il giocatore greco. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Monchi sarebbe interessato a Clement Lenglet. Il giocatore classe 1995 è al Siviglia da un anno e mezzo ed è stato portato in Spagna proprio dal direttore sportivo giallorosso. Su di lui, però, c’è da battere la forte concorrenza del Barcellona. Oltre a Lenglet, il club capitolino sarebbe forte anche su William Bianda, centrale del Lens.