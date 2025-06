Roma, Gasperini vuole rivoluzionare l'attacco: Dovbyk, Shomurodov e Abraham sotto esame, in entrata invece...

Roma, i piani di Gasperini in attacco: Dovbyk, Shomurodov e Abraham verrano valutati, ma servono comunque i rinforzi

Gian Piero Gasperini si prepara alla sua prima stagione sulla panchina della Roma, studiando a fondo la rosa giallorossa in vista del ritiro di luglio. Il tecnico ha ribadito la sua filosofia offensiva e aggressiva, lanciando un messaggio chiaro alla dirigenza: come riportato dal Corriere dello Sport serve più incisività in attacco. Nell’ultima stagione i centravanti della Roma hanno segnato solo 32 gol in tre competizioni, un bottino ritenuto insufficiente, soprattutto per un allenatore che rifugge il “corto muso“ e predilige squadre che segnano tanto. Gasp valuterà Dovbyk, Shomurodov e Abraham, quest’ultimo di ritorno dal prestito al Milan. L’ucraino è reduce da una stagione con 17 gol ma prestazioni altalenanti e problemi fisici. L’uzbeko resta un’alternativa, mentre per l’inglese ci sarà una nuova chance durante il ritiro.

Nel frattempo, il direttore sportivo Ghisolfi è al lavoro per rafforzare il reparto offensivo. I nomi più caldi sono Lorenzo Lucca (Udinese) e Nikola Krstovic (Lecce), entrambi in doppia cifra nell’ultima stagione e valutati circa 23-25 milioni. Per arrivare a uno dei due, la Roma dovrà però cedere almeno un attaccante. Intanto, resta sullo sfondo il nome di Gianluca Scamacca: il centravanti dell’Atalanta sta recuperando dall’ennesimo infortunio, ma sogna un ritorno nella Capitale. Un’eventuale chiamata della Roma potrebbe cambiare il suo destino estivo.