Roma Baldanzi: «Siamo partiti male, tre punti decisivi»

Le parole di Tommaso Baldanzi, fantasista della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Frosinone

Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Tre punti molto importanti, sono contento per la squadra, ci servivano per restare in corsa. Non abbiamo approcciato bene la gara, loro sono partiti forte ma alla fine sono arrivati i tre punti».

COSA GLI HA DETTO DE ROSSI ALL’INTERVALLO – «Il mister ci ha motivato dicendoci che potevamo fare meglio, ci ha caricato bene durante l’intervallo».

HUIJSEN – «Huijsen ha fatto un gol bellissimo, sono felice per lui perché è un bravo ragazzo».

SE É SODDISFATTO DELLA SUA PARTITA – «Io lavoro sempre al massimo per migliorarmi e mettere le mie qualità al servizio della squadra, spero di dare una mano, allenarsi con tanti campioni aiuta».

QUARTO POSTO – «Vincere aiuta a vincere, siamo contenti ma dobbiamo continuare così fino all’ultima partita di campionato».