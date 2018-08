Dopo la bordata improvvisa di De Laurentiis sulla possibile proprietà in comune della Roma con il Liverpool, arriva la pronta risposta di Baldissoni

Sembra che De Laurentiis goda ad aizzare tutte le altre squadre contro di lui. Spesso, se ne esce con frasi provocatorie che innervosiscono i diretti interessati. Questa volta, Aurelio ha scoccato la sua frecciata nei confronti della Roma, con u improvviso sospetto su una possibile proprietà in comune con il Liverpool. Che piaccia o no, il noto regista è fatto così, nel bene e nel male è uno showman.

Ecco la sparata inaspettata quanto clamorosa del presidente del Napoli verso la presidenza romana: «Io ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia anche quello della Roma, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa. E se fosse così, cioè con una proprietà condivisa, non potrebbero fare la Champions». Ecco la pronta e schietta risposta del direttore generale del club capitolino verso il presidente napoletano: «Ho letto le parole di De Laurentiis, forse frequenta uccelli sbagliati. Quell’uccellino gli ha detto una sciocchezza. Mando però un saluto affettuoso a lui e ad Ancelotti, caro a noi romanisti. In bocca al lupo a loro e a tutti i club della Serie A».