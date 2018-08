Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sgancia la bomba: Roma e Liverpool hanno lo stesso proprietario? Ecco le sue parole

La bomba giornaliera non arriva dal mercato ma da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro ha parlato al Corriere dello Sport svelando un retroscena sul mancato arrivo di Alisson: il presidente aveva offerto 60 milioni di euro al Napoli per il portiere brasiliano, poi andato al Liverpool, ma i giallorossi hanno rifiutato. Il rifiuto ha fatto sorgere un dubbio nel presidente campano: «La Roma è stata smontata e rimontata, non saprei valutarla: io Alisson non lo avrei dato via neanche per 100 milioni, per lui ne avevo offerti 60 e non hanno voluto cedermelo… Ma poi capii che sarebbe andato al Liverpool…».

Secondo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, Roma e Liverpool avrebbero lo stesso proprietario. I Reds hanno acquistato per circa 120 milioni, negli ultimi 2 anni, Salah e Alisson e ADL non ha dubbi: «Quale fu l’indizio? Io ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia anche quello della Roma, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa. E se fosse così – cioè con una proprietà condivisa – non potrebbero fare la Champions».