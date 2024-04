Napoli, Olivera verso il recupero: le condizioni in vista della Roma

Mathias Olivera, terzino del Napoli, è sulla via del rientro per la gara interna contro la Roma: ecco le sue condizioni

Il Napoli di Calzona si prepara alla sfida contro la Roma, probabilmente l’ultima chance per sognare un ritorno in Champions League. In vista della gara con i giallorossi, Olivera sembra essere sulla via del rientro.

COMUNICATO – «Olivera ha svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato in campo»