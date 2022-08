Belotti, ultimatum alla Roma: i giallorossi ci provano, ma intanto hanno l’alternativa pronta

Andrea Belotti avrebbe dato l’ultimatum alla Roma per il suo acquisto, dopo l’attaccante andrà altrove

Ultimatum alla Roma, così Tuttosport indica la strada di Andrea Belotti per il suo futuro. L’attaccante ancora senza squadra, ma a Palermo per allenarsi e farsi trovare pronto, sta aspettando da tempo i giallorossi.

La questione Roma non decolla anche perché i giallorossi non riescono a piazzare Shomurodov. Belotti attende questa settimana poi accetterà altre proposte. Nizza e Galatasaray le squadre interessate: i francese offrono un quadriennale, mentre i turchi un contratto da 6 milioni di ingaggio. La Roma intanto pensa ancora a Solbakken non dovesse arrivare il Gallo.