Zazzaroni: «Belotti non può essere la soluzione di questa Roma»

Ivan Zazzaroni con il suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport ha sottolineato la partita della Roma e l’apporto di Belotti.

«Belotti non può essere la soluzione di questa Roma». Partito titolare contro il Ludogorets insieme a Abraham, il Gallo non è riuscito a incidere sulla partita. Lontano e avulso dal gioco e forse non ancora nella miglior condizione. Mourinho si aspettava qualcosa di più da lui e dal suo reparto offensivo. Molto meglio i giallorossi con l’ingresso di Zaniolo e Volpato nella ripresa.