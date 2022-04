Roma Bodo/Glimt, Pellegrini show: «Regala delizie assortite»

Nella vittoria della Roma contro il Bodo/Glimt, spicca anche la grandissima prestazione del capitano Pellegrini

Prestazione da favola quella di Lorenzo Pellegrini in Roma-Bodo/Glimt. Per La Gazzetta dello Sport, il capitano dei giallorossi è da 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Capitano di nome e di fatto, sfiora la rete, fa un assist, regala delizie assortite, senza dimenticare di difendere. C’è solo da sperare che l’acciacco per cui esce sia lieve».