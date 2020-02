Roma Bologna: Cristante e Veretout sono costantemente marcati

In Roma-Bologna, Cristante e Veretout erano costantemente marcati. Gran lavoro nel pressing da parte dei giocatori di Mihajlovic

Il pressing ultra offensivo del Bologna ha messo in grossa difficoltà la Roma di Fonseca. I giallorossi, schierati con il 4231, non riuscivano a uscire da dietro in modo pulito. Merito di un avversario che ha aggredito costantemente.

Le difficoltà della Roma si riassumono in Cristante e Veretout. Il doppio mediano giallorosso ha sofferto una marcatura continua, con i padroni di casa che erano costretti ad allargare il gioco. Un esempio nella slide sopra: Soriano segue Cristante, mentre Svanberg accorcia su Veretout. Pau Lopez ha spesso dovuto ricorrere al lancio lung