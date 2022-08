Roma Camara, si cerca l’intesa sulla formula: le ultime

La Roma è vicina a chiudere per il colpo a centrocampo per sopperire alla mancanza di Wijnaldum, si cerca l’intesa per Camara

La Roma è vicina a chiudere per il colpo a centrocampo per sopperire alla mancanza di Wijnaldum, si cerca l’intesa per Camara.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la differenza starebbe nella formula perché i giallorossi vogliono il prestito con diritto mentre l’Olympiacos l’obbligo. Si continua a trattare.