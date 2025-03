Roma Champions League, Candela: «Il quarto posto è possibile. Ero certo della rimonta perché Ranieri sa fare una cosa. E la rosa non è così debole come sembrava prima…»

Le parole di Vincent Candela, ex difensore della Roma, sull’obiettivo europeo dei giallorossi: «Il quarto posto è possibile, ecco perchè»

La Roma di Ranieri non fa che vincere (13 punti nelle ultime 5 gare) e fa pensare a un possibile rientro nella corsa europea. Ne è convinto anche Vincent Candela, ex difensore francese che ha giocato in giallorosso, che si spinge oltre su La Gazzetta dello Sport.

SI ASPETTAVA LA RIMONTA – «Sì, perché Ranieri ovunque è andato ha cambiato la mentalità delle squadre, come esperienza non si batte. Juric aveva fatto disastri, Claudio ha rimesso la chiesa al centro del villaggio riportando serenità e dando fiducia ad alcuni elementi chiave. I numeri che sta ottenendo sono importanti, ma il valore della Roma non poteva essere quello visto nella prima parte di stagione. La squadra costruita da De Rossi aveva un senso e ci sono giocatori che sono stati sottovalutati».

DOVE PUO’ ARRIVARE – «La bellezza del calcio è questa, due mesi fa sembrava tutto finito, ora è tutto aperto. Il percorso è lungo sia in campionato sia in Europa, si può chiudere alla grande. Per me la Roma si gioca un posto fra il 4° e il 6°, dipende anche dalle altre. Ma oggi è la squadra che sta meglio».