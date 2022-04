Roma, c’è Norys: sarà il nuovo CRO. Le sue prime dichiarazioni

Roma, ecco Ryan Norys. Arriva la conferma dell’ingaggio dei giallorossi del nuovo CRO: le prime dichiarazioni

Ai canali ufficiali della Roma, Ryan Norys ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da Chief Revenue Official dei giallorossi.

LE PAROLE – «Sono felice di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Questo è un club storico con una grandissima visione per il futuro e una proprietà che ha subito chiarito la portata delle proprie ambizioni. Pochi, se non nessuno, club di calcio nel mondo hanno il potenziale commerciale della AS Roma: un club che unisce una tifoseria rinomata per la sua passione unica con una città ammirata in tutto il mondo per la sua bellezza e la sua storia».