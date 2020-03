Roma, comunicato Siviglia: «Al momento nessun pericolo porte chiuse»

Il Siviglia rassicura i propri tifosi in vista della sfida di Europa League contro la Roma: il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale, il Siviglia ha tranquillizzato i suoi tifosi per il doppio incrocio di Europa League contro la Roma di Fonseca.

«Nelle comunicazioni emesse dal Consiglio Superiore dello Sport e la Liga, non sono menzionate misure eccezionali per gli ottavi di finale contro la Roma. Al momento, le nostre partite non sono interessate dal Coronavirus».