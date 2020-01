Cessione Roma: c’è la data per la chiusura della trattativa tra Friedkin e Pallotta

La Roma è vicina al passaggio di proprietà: la società giallorossa resterà in mani americane, da Pallotta a Friedkin

Momento di grandi cambiamenti in casa Roma: mentre sta andando via l’ultimo baluardo di romanità (eccezion fatta per Pellegrini) con Florenzi al Valencia, si sta per insediare la nuova società.

Adnkronos infatti, svela la data per la cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Il 16 febbraio dovrebbe essere il giorno decisivo, con il prossimo patron che segue gli sviluppi insieme al figlio Ryan.