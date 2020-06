Roma, De Sanctis direttore sportivo ad interim? Il club giallorosso ci pensa

Morgan De Sanctis come direttore sportivo ad interim alla Roma? Il club giallorosso ci pensa: l’alternativa è Massara

Gianluca Petrachi ha le ore contate alla Roma. La rottura tra il direttore sportivo e Pallotta è ormai insanabile e difficilmente l’ex Toro proseguirà la sua avventura in giallorosso.

Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe cercando già il sostituto che potrebbe essere in casa. Morgan De Sanctis potrebbe essere promosso come nuovo direttore sportivo pro tempore in attesa che Baldini consigli Pallotta sul successore o che lo stesso presidente trovi una soluzione per la cessione del club. La società però allo stesso tempo si sta guardando intorno e c’è chi parla di un possibile ritorno di Massara che potrebbe dire addio al Milan.