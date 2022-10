Gli osservatori del Brasile domani all’Olimpico per la partita della Roma: Ibanez si gioca una convocazione per il mondiale

Cleber Xavier e Bruno Baquete, osservatori del ct del Brasile Tite, secondo quanto riportato da globo.com domani saranno allo stadio Olimpico.

I due saranno a Roma per valutare la prestazione di Ibanez, che potrebbe quindi rientrare nel gruppo gialloverde per il mondiale in Qatar.