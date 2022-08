Roma, Dybala: «Che tifosi a Roma! Da non crederci!»

Paulo Dybala ha parlato del calore dei tifosi della Roma: «A Torino non ero abituato così. Potevo passeggiare in centro tranquillamente»

Secondo quanto riportato Tuttosport, Paulo Dybala ha parlato della differenza del calore della tifoseria della Roma rispetto a quella bianconera. Di seguito le sue parole, dette parlando con il proprietario dell’Osteria Trilussa a Roma.

PAROLE – «Che tifosi qui a Roma! Da non crederci! A Torino non ero abituato così. Potevo passeggiare in centro abbastanza tranquillamente. Ogni tanto mi fermavano anche lì per un selfie o un autografo, ma non c’è paragone con Roma. Qui ogni due metri vengo fermato, ci metto mezz’ora per attraversare una piazzetta! Un entusiasmo incredibile: mai vissuto una roba così. Neanche a Palermo dove pure sono caldi».