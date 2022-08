Dybala, obiettivo quota 100: intanto si è già preso la Roma

La Roma è già innamorata di Paulo Dybala, l’argentino ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi e punta già il primo obiettivo

Come scritto dal Corriere dello Sport, la Joya è ferma a 98 gol in campionato e vuole raggiungere i 100 con i giallorossi. Non vede l’ora di iniziare e nello scacchiere di Mourinho è già fondamentale. Contro la Salernitana partirà dal primo minuto.