Roma, Dzeko a caccia del gol per festeggiare un traguardo: ecco quale

Roma, Dzeko spera di tornare al gol col Brescia per celebrare uno speciale traguardo: 150 presenze in Serie A coi giallorossi

La Roma si affida a Edin Dzeko per ripartire al rientro dalla sosta, dopo la battuta d’arresto a Parma. Il bosniaco è il faro su cui Fonseca si aggrappa in qualsiasi momento, e lo farà anche domani col Brescia.

Qualora l’attaccante dovesse segnare, le Rondinelle rappresenterebbero la diciottesima vittima in Serie A. Inoltre toccherà quota 150 presenze in campionato con la maglia giallorossa, un motivo in più per celebrare con una rete. Lo scrive Il Messaggero.