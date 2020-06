Roma, Dzeko: «Contento di far parte di questo club fantastico»

Edin Dzeko dichiara il suo amore alla città di Roma e al club giallorosso: le parole nel corso della diretta con Qatar Airways

Edin Dzeko ha partecipato ad una diretta Instagram in compagnia del capitano Hassan Al Ibrahim di Qatar Airways (sponsor della Roma). Ecco le dichiarazioni dell’attaccante bosniaco.

«Cosa amo di Roma? Amo tutto, ma soprattutto stare qui per la mia famiglia e i miei figli. Possiamo mangiare benissimo, ci piace anche stare in questa storica città. Quando le persone vengono qui, ci sono tante cose da vedere. Sono contento di far parte di questo fantastico club».