Roma: entro 48 la decisioni di Wijnaldum se operarsi o no

Nei prossimi giorni la Roma, il PSG e Wijnaldum decideranno il da farsi: se passare sotto i ferri ed operarsi oppure no

Le prossime ore saranno decisive per la Roma per decidere il da farsi con l’infortunio di Wijnaldum. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi, assieme al PSG, alla nazionale olandese e al calciatore, dovranno decidere per l’operazione o la terapia conservativa.

La strada dell’operazione è quella consigliata in questi casi da molti ortopedici, considerando che il giocatore potrebbe iniziare a fare terapia in piscina già 48 ore dopo l’operazione, riducendo i tempi di rientro in campo. Wijnaldum deciderà nelle prossime ore cosa fare, in attesa anche del consulto del dottor Georg Ahlbäumer, il medico di fiducia dei Friedkin.