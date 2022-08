Roma, infortunio Wijnaldum: due strade percorribili. Decisione in condivisione con PSG e Olanda

Dopo l’infortunio di Wijnaldum, la Roma deciderà insieme al calciatore, PSG e Nazionale olandese come procedere per il recupero

La frattura alla tibia di Wijnaldum è arrivato come una doccia fredda per la Roma. Arrivato tra il grandissimo entusiasmo della piazza, ora il centrocampista dovrà restare ai box per diverso tempo. Come procederà il recupero dall’infortunio? Secondo Sky Sport ci sono due strade possibili da percorrere.

La prima è quella dell’operazione, mentre la seconda riguarda una soluzione conservativa con tempi di recupero differenti. La decisione finale verrà presa in condivisione con il PSG e la Nazionale olandese.