Roma, Xabi Alonso: «Mi identifico in De Rossi. Questo è quello che mi aspetto dalla partita»

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato della gara che vedrà i tedeschi sfidare la Roma di De Rossi

Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, è intervenuto a Sky Sport per analizzare l’imminente avversario europeo, la Roma, e naturalmente Daniele De Rossi.

CRESCITA – «Come persona spero poco, mi auguro di essere cambiato con il club. Domani affronteremo una situazione diversa dal solito, una situazione che potrebbe farci danno, tanto a noi quanto alla Roma»

GOL DOPO IL 90′ – «Sono tante cose dietro a questa statistica… Una buona squadra, buoni giocatori, idea chiara di come giocare. I giocatori ci credono fino alla fine, non è casualità. Ma ora la grande sfida è l’Europa League, una semifinale è un’opportunità fantastica e la squadra è concentrata al massimo per fare una grande partita»

DE ROSSI – «Mi identifico molto in lui. Siamo della stessa generazione, un giocatore con una grandissima carriera sia con la Roma che con l’Italia. Mi fa davvero piacere vedere ex giocatori che hanno fatto questo percorso come allenatore, la Roma sta giocando benissimo e ha grandi giocatori, sarà una bellissima partita»