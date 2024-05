Roma Bayer Leverkusen: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen Roma nella semifinale d’andata. Dopo l’eliminazione del Milan, i giallorossi di De Rossi sono chiamati alla grande impresa contro la squadra di Xabi Alonso, fresca di vittoria del campionato tedesco e del Meisterschale e che sono ancora imbattuti in stagione. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface. All. Xabi Alonso.

Roma-Bayer Leverkusen, orario e dove vederla

Roma-Bayer Leverkusen gara delle ore 21:00 di giovedì 2 maggio, è valida per la semifinale di andata Europa League. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile in chiaro su Rai Uno, oppure su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 252 e Sky Go. Anche su Now sarà possibile seguire l’evento.