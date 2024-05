Roma Paredes: «De Rossi era già un allenatore in campo. ENTUSIASMO e stile di gioco: ecco cosa porta in panchina!»

Le parole di Paredes, centrocampista della Roma, in conferenza stampa in vista della semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen

Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Europa League della Roma contro il Bayer Leverkusen. Di seguito le sue parole.

CRESCITA CON DE ROSSI – «La crescita generale, non solo mia ma della squadra, è dovuta all’entusiasmo che ci ha portato il mister. Inoltre il suo stile di gioco si addice meglio alla squadra e questo ci ha fatto crescere».

RAPPORTO CON LUI – «Per me era già un allenatore quando giocavamo insieme. Sono sempre stato legato a lui, mi ha sempre trattato bene. Averlo come allenatore è un piacere e un onore. Spero di continuare a lavorare bene per lui e per la squadra».

QUANTO CONTA L’ESPERIENZA IN QUESTE PARTITE – «Tanto, quando ti abitui a questi livelli, vuoi rimanerci. Giocare questa partita sarà molto bello, speriamo di fare molto molto bene perché per vincere bisogna giocare al 100%».