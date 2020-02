Roma femminile, continua la crescita. E i risultati lo testimoniano

Roma femminile, continua la crescita generale del nuovo settore giallorosso. Oggi successo rotondo contro l’Hellas Verona per 6-0

Un progetto avviato ormai due anni fa, e una crescita sempre più costante. La Roma ha investito tempo e denaro nel settore del calcio femminile e, a oggi, la scelta si è rivelata più che vincente. La scelta di affidare la guida tecnica e un coach esperto come Bavagnoli, poi, testimonia la volontà di fare grandi passi.

I risultati che le giallorosse stanno ottenendo in questa stagione non posso che far piacere ai piani alti. Forti di una figura forte e autoritaria a dirigere il tutto come Sebino Nela, il settore si sta espandendo sempre di più. L’ultimo tassello piazzato è quello odierno, col 6-0 rifilato all’Hellas Verona in campionato, con protagonista assoluta Agnese Bonfantini. La squadra non appare ancora matura per lottare per la vittoria del campionato, ma di questo passo il futuro non può che essere roseo.