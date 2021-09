Roma, festa Mourinho per le 1000 panchine. Squadre e società a cena: «Continuiamo così»

Ieri sera José Mourinho ha invitato squadra e società della Roma a cena per festeggiare le 1000 panchine

Dopo la vittoria all’ultimo respiro con il Sassuolo, è arrivato anche il momento per José Mourinho di festeggiare le 1000 panchine raggiunte proprio contro i neroverdi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Special One ha portato ieri sera squadra e società giallorossa a cena fuori in un ristorante della Capitale non lontano da San Pietro.

Grande festa nel locale, con tanto di tovaglioli bianchi al cielo a ritmo di Bella Ciao. Mourinho ha poi caricato la squadra con un breve discorso: «Bisogna continuare a lavorare in questo modo, perché la strada è ancora lunga prima di poter festeggiare davvero».