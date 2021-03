Roma, finalmente Reynolds: debutto in Serie A contro il Parma

Debutto in Serie A per il terzino americano Bryan Reynolds entrato al 60′ di Parma-Roma prendendo il posto di Bruno Peres

Reynolds è arrivato in prestito con obbligo di riscatto con la Roma che ha pagato subito 100mila euro all’FC Dallas, poi 6,75 milioni di euro per il riscatto con bonus per 5,65 milioni. In più, alla MLS spetterà un 15% sulla futura rivendita.