Roma, Fonseca: «C’è rammarico. L’Inter non ha creato niente»

Paulo Fonseca ha analizzato la partita pareggiata contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sfida pareggiata contro l’Inter.

RAMMARICO – «Chiaramente. abbiamo perso due punti, abbiamo giocato benissimo, loro non hanno creato occasioni da gol, hanno segnato su palle ferme. Ma questo è il calcio, sono soddisfatto della prestazione della squadra, non del risultato».

CRESCITA – «La squadra sta migliorando fisicamente e tatticamente. Stiamo giocando bene col nuovo modulo».

SENSAZIONI POSITIVE – «Con questo modulo Spinazzola e Peres ad esempio che sono forti in fase offensiva sono più liberi. Mkhitaryan e Pellegrini più in campo possono rifinire meglio il gioco. Veretout poi sta benissimo, arriva più avanti e la squadra ha equilibrio. Con questo modulo stiamo facendo bene, pressiamo più alti con maggiore aggressività».

MANCINI E KOLAROV A TRE – «C’è anche Ibanez che sta bene, è veloce e copre bene la profondità. Kolarov ha fatto la seconda partita in questa posizione e ha fatto molto bene, così come Mancini e Ibanez. Sono soddisfatto dei difensori centrali. Sono tutti giocatori poi che hanno qualità in fase di costruzione».