Roma: Fonseca fatica a introdurre i suoi principi

Fonseca sta faticando a introdurre il suo calcio di palleggio alla Roma. Alcuni profili sembrano inadatti

Il gioco di posizione di Fonseca vuole avvicinare molto i loro giocatori tra loro. Ai tempi dello Shakhtar, si vedeva un 4231 in cui i terzini altissimi davano ampiezza, con i trequartisti dentro al campo molto stretti per dialogare sul breve.

Il problema è che la Roma, dietro Dzeko, ha profili verticali e diretti, che attaccano meglio in ripartenza. Non giocatori riflessivi bravi a palleggiare in un calcio più paziente. Si vedono anche per questo tanti errori tecnici. Un esempio nella slide sopra, con Mkhitaryan e Kluivert che combinano male, avviando una ripartenza avversaria. Insomma, una Roma lontana dalla qualità nel palleggio che vuole Fonseca, con l’assenza di Zaniolo che si sta rivelando un grosso handicap