Roma, Fonseca: «I giocatori sono devastati, difficile da accettare. Su Zaniolo…»

Paulo Fonseca commenta l’1-1 contro il Gladbach e il rigore concesso ai tedeschi: «Difficile accettare una situazione come questa»

Paulo Fonseca non ha davvero parole per definire i sentimenti che regnano nello spogliatoio giallorosso dopo l’epilogo di Roma-Gladbach. Un rigore inesistente ha condannato la squadra di Fonseca al pareggio e lo stesso allenatore portoghese commenta così la decisione dell’arbitro Collum a Sky.

ARBITRO – «È difficile accettare una situazione così, i giocatori sono devastati. Abbiamo affrontato i primi in classifica di Germania. Con tutte le difficoltà del caso abbiamo fatto un buona partita e controllato bene. E’ difficile accettare una situazione come questa»

MANCINI – «Mancini a centrocampo? È un bravo giocatore e penso che abbia fatto una bellissima partita, è la prima volta che gioca in questa posizione e non è stato facile ma ha giocato bene. Confermato in quella posizione con il Milan? La verità è che non abbiamo molte soluzioni e possiamo pensare che è un’opzione dopo questa partita».

UNDER E PASTORE – «Ünder? Penso che tornerà nei prossimi giorni, non so se ci sarà già con il Milan. Pastore? Non è in una condizione facile, sappiamo che ha avuto molti problemi in passato ed è necessario gestirlo. Ho parlato con lui e mi ha detto che è pronto per giocare ma sappiamo che è una situazione speciale»

ZANIOLO – «Zaniolo falso nueve? Penso che l’unico che può giocarci sia lui, non abbiamo altre opzioni»