Roma, Fonseca: «Il nostro campionato non è finito»

Paulo Fonseca ha analizzato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro l’Udinese: le parole del tecnico della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese.

PARTITA – «L’ambizione però deve essere la stessa dell’andata, la squadra domani deve giocare come all’andata, poi so che il risultato è quello che ci interessa ora, ma se pensiamo a inizio stagione la squadra è cresciuta molto. Il risultato col Milan non me l’aspettavo, la squadra aveva fatto una preparazione buona, lavorando bene, ma quello che conta è che si veda l’identità del gruppo, che il nostro gioco sia cresciuto. Dobbiamo ottenere i risultati, ma devo dire che non è tempo di fare bilanci, bisogna pensare solo alla prossima partita. Chi pensa che il campionato per noi sia finito sbaglia, ci sono ancora 10 partite e vogliamo vincerle tutte. Sono fiducioso che domani contro una squadra che si difenderà avrà voglia di vincere»,

ZANIOLO – «Domani è la partita più importante per noi. Zaniolo è ancora presto per convocarlo».

UNDER – «Under non è in condizione, per questo non è titolare».

MKHITARYAN – «Non so se Mkhitaryan giocherà, ne ha giocate già due di fila».